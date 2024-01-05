Как вытирать экран телевизора от пыли: 4 ошибки, которые совершает каждый

Периодически экран вашего телевизора покрывается пылью и разводами, которые нужно правильно вытирать. Рекомендации с этого материала можно применять не только для телевизора, но и для компьютерного монитора или экрана ноутбука.

Какие средства категорически запрещено использовать

Поэтому, прежде чем подойти к телевизору, нужно сразу убрать все средства, которые вы используете для уборки и чистки различных поверхностей. Включая жидкие средства для очистки зеркал и стекла.

Дело в том, что в составе этих средств обычно есть аммиак или другие активные вещества. Они могут разрушить антиотражающий слой и другие покрытия. При этом использовать подобные средства нельзя даже для старого телевизора.

Также откажитесь от использования бумажных полотенец и салфеток. Кажется что это удобный материал, ведь на экране не остаются разводы. Однако не все так идеально. Крошечные частицы из бумаги оставляют царапины на поверхности экрана. Сначала это будет незаметно, но через несколько таких сеансов очистки дефекты станут очень заметными.

Как ухаживать за телевизором: 5 советов

Чтобы не повредить экран телевизора или ноутбука, придерживайтесь простых правил:

Сейчас можно купить множество специальных средств для ухода за электронными устройствами. Они выпускаются в виде салфеток или спреев. Они прекрасно очищают экран, однако назвать их бюджетными сложно.

Альтернатива дорогим средствам — тряпка из микрофибры и бутылочка-пульверизатор с дистиллированной водой. Так ваш экран будет чистым, и вы не повредите его.

Если загрязнения более существенные — отпечатки пальцев и ладоней детских рук, маслянистые пятна и прочее. В таком случае добавьте к дистиллированной воде всего 2-3 капли средства для мытья посуды (но не больше, чтобы не осталось разводов). Протирайте экран круговыми движениями, а затем используйте сухую тряпку, чтобы удалить остатки влаги.

Ни в коем случае не никаких средств, даже воды, рядом с вентиляционными отверстиями телевизора.

Вот такие простые средства помогут поддерживать чистоту вашего телевизора.