Налоговой предоставят доступ ко всем денежным переводам украинцев

В рамках Национальной стратегии доходов планируют отменить банковскую тайну. Если сейчас налоговой передают данные только об открытии счетов, то в ближайшие годы ей будут предоставлять информацию о состоянии счета.

Что изменится в ближайшие годы

В Украине введут множество нововведений в налоговом законодательстве:

налоговая получит доступ к банковской информации украинцев. Контролирующим органам будет предоставлена возможность усилить контроль за доходами и расходами физических лиц путем предоставления налоговой доступа к банковской информации о движении средств на счетах.

Нововведения сильно расширят возможности налоговой относительно раскрытия банковской тайны. В 62 статье ЗУ “О банках и банковской деятельности” говорится, что банковская тайна может раскрываться по письменному требованию налоговой.

министерство финансов получает данные к банковской тайне, когда проводит верификацию получателей любой государственной выплаты (пенсии, субсидии, денежные пособия). То есть им достаточно написать письмо в налоговую.

также банковскую тайну могут раскрыть нотариусы, исполнители судебных решений и правоохранители, и те, кто получил соответствующее решение суда.

В законе говорится о том, что информация о деятельности и финансовом положении клиента, которая известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимодействия с ним или стала известной третьим лицам при предоставлении услуг банка при выполнении функций, установленных законом, а также указанная в этой статье информация о банке – является банковской тайной.

Когда нововведения вступят в силу

На самом деле контроль за банковскими счетами будет введен еще не скоро. Согласно Национальной стратегии доходов в приоритете налогообложение криптоактивов. Поэтому в ближайший год-два правительство будет занято легализацией криптовалюты.

Напомним, что с 1 января в Украине выросла минимальная заработная плата, а вслед за ней и минимальная пенсия, единый социальный взнос и заработные платы бюджетников.