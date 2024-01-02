Податковій нададуть доступ до всіх грошових переказів українців

В рамках Національної стратегії доходів планують скасувати банківську таємницю. Якщо зараз податковій передають дані лише про відкриття рахунків, то в найближчі роки їй надаватимуть інформацію про стан рахунку.

Що зміниться найближчими роками

В Україні запровадять безліч нововведень в податковому законодавстві:

податкова отримає доступ до банківської інформації українців. Контролюючим органам буде надана можливість посилити контроль за доходами та витратами фізичних осіб шляхом надання податковій доступу до банківської інформації про рух коштів на рахунках.

Нововведення сильно розширять можливості податкової відносно розкриття банківської таємниці. В 62 статті ЗУ “Про банки та банківську діяльність” говориться, що банківська таємниця може розкриватися на письмову вимогу податкової.

міністерство фінансів отримує дані до банківської таємниці, коли проводить верифікацію отримувачів будь-якої державної виплати (пенсії, субсидії, грошові допомоги). Тобто їм достатньо написати лист до податкової.

також банківську таємницю можуть розкрити нотаріуси, виконавці судових рішень та правоохоронці, і ті, хто отримав відповідне рішення суду.

В законі йдеться про те, що інформація про діяльність та фінансове становище клієнта, яка відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємодії з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку при виконанні функцій, встановлених законом, а також вказана в цій статті інформація про банк — є банківською таємницею.

Коли нововведення наберуть чинності

Насправді контроль за банківськими рахунками буде запроваджено ще не скоро. Відповідно до Національної стратегії доходів в пріоритеті оподаткування криптоактивів. Тож в найближчий рік-два уряд буде зайнятий легалізацією криптовалюти.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні зросла мінімальна заробітна плата, а слідом за нею і мінімальна пенсія, єдиний соціальний внесок та заробітні плати працівників бюджетної сфери.