Samsung Galaxy S24 буде перекладати розмови у реальному часі

Напередодні швидкої презентації нової серії смартфонів Samsung Galaxy S24, яка має відбутися 17 січня, в мережу злили інформацію про ключові функції пристроїв.

Користувач Х (раніше Twitter) під ніком MysteryLupin поділився маркетинговими матеріалами, що демонструють ключові функції штучного інтелекту, які дебютують у серії Samsung Galaxy S24.

Однією з головних фішок Galaxy S24 стане синхронний переклад – він дасть змогу перекладати телефонні дзвінки в режимі реального часу, що дасть змогу подолати мовні бар’єри під час розмов.

Ще одна цікава фіча – “генераторне редагування”. Вона схожа на Google Magic Editor. Судячи з опису, функція дасть змогу видаляти непотрібні об’єкти або заповнювати порожні місця на фотографіях, як у Pixel 7/8.

Для роботи функцій ШІ потрібне підключення до інтернету. Серед інших цікавих особливостей – Nightography Zoom для зйомки в умовах поганої освітленості Screen Display для поліпшення картинки під час перегляду.

Чекаємо офіційного анонсу Samsung найближчими днями.