В Украину сунут морозы до -40 градусов: где лютая зима начнется уже в ближайшие дни

После Нового года в Украину придет по-настоящему лютая зима. Синоптики сообщают, когда именно украинцам следует одеваться теплее.

Известно, что уже с 5 января в Украину может поступить достаточно холодная воздушная масса с севера и северо-востока, в результате чего во всей стране может похолодать до -8-10 градусов днем. Теплее будет на севере – до -1 -3 ночью и до +1 +2 днем.

Также в Укргидрометцентре обнародовали прогноз погоды на январь.

Какой будет погода в январе

Синоптики отмечают, что средняя месячная температура воздуха будет колебаться в пределах 0-4 градусов мороза. На Закарпатье, в Крыму, в Одесской и Херсонской областях – 0-2 тепла, что на градус-полтора выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 32-43 миллиметров, в Крыму – 77. Это в пределах нормы. Однако на востоке, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 35-78 миллиметров. В Карпатах 80-100 мм, что несколько больше нормы.

Климатическая характеристика января

В течение января погода будет такой:

Синоптики рассказали, что средняя месячная температура достигнет 0-6 градусов мороза, в Крыму от 1 до 4 тепла.

Абсолютный минимум составит 23-27 градусов мороза. В отдельных регионах морозы достигнут 30-39 градусов, а в Черкасской и Луганской областях – около 40 градусов мороза.

На побережье Крыма – 13-22 градуса.

Абсолютный максимум температуры воздуха в январе 10-18 тепла, в Крыму – 21 тепла, а в Черновицкой, Сумской и в Карпатах местами 8-9 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков 26-55 мм, на Закарпатье до 89 мм, на высокогорье Карпат и Крыма – до 125 мм.

Кстати, синоптики отмечают, что в январе указаны сильные ветры, метели, сильный снег, а во время оттепели туман и гололедица. Поэтому украинцам стоит быть осторожными и уже сейчас позаботиться о теплой одежде, ведь морозы уже приближаются. При этом снегопады будут не такими интенсивными как в декабре.