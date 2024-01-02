З 1 січня в Україні різко зросли податки: скільки будемо платити

В Україні з першого січня підвищили податки для фізичних осіб-підприємців. Таким чином, всі групи єдиного податку будуть сплачувати єдиний соціальний внесок, розмір якого збільшився. Крім того, зростуть суми єдиного податку для платників ЄП на першій та другій групах.

Що потрібно знати

Окремого рішення щодо збільшення податків в Україні не ухвалювали. Але оскільки розмір ЄСВ повністю залежить від мінімальної заробітної плати, яка зросла на 400 гривень, то зросте і соціальний внесок. Для всіх трьох груп з січня він становитиме 1562 гривні замість 1474 гривень.

Також на тлі перерахунку прожиткового мінімуму та зростання мінімалки збільшиться і єдиний податок. Для першої та другої груп єдиний податок складе:

302,8 гривні замість 268,4 грн — для першої групи ФОП;

1562 гривні замість 1474 гривні — для другої групи ФОП.

Разом з цим зростуть і ліміти. Так, на першій групі ЄП залишаться підприємці, які за рік мають обіг до 167 мінімалок. Минулого року це було 1 млн 118 тис. 900 грн. З січня ця сума складе 1 млн 185 тис. 700 грн.

Другу групу теж очікують зміни, їх ліміт зросте до 5 млн 921 тис. 400 грн замість 5 млн 587 тис. 800 гривень.

Для третьої групи ліміт зросте до 8 млн 285 тис. 700 грн замість 7 млн 818 тис. 900 грн.

Єдиний податок в Україні перерахують

Кабінет міністрів України затвердив Національну стратегію доходів до 2023 року. Крім іншого, ця стратегія передбачає кардинальне підвищення податків для ФОПів. Ставка залежатиме від виду бізнесу та коливатиметься від 3% до 18%. Це значно більше за ставки, які діють зараз.

Протягом п’яти наступних років в Україні значно скоротять кількість підприємців, які мають право перебувати на єдиному податку. А першу та другу групу єдиного податку об’єднають. Також в Україні планують розкрити інформацію про надходження на банківські рахунки для податкової.