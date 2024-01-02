С 1 января в Украине резко выросли налоги: сколько будем платить

В Украине с первого января повысили налоги для физических лиц-предпринимателей. Таким образом, все группы единого налога будут платить единый социальный взнос, размер которого увеличился. Кроме того, вырастут суммы единого налога для плательщиков ЕН на первой и второй группах.

Что нужно знать

Отдельного решения об увеличении налогов в Украине не принимали. Но поскольку размер ЕСВ полностью зависит от минимальной заработной платы, которая выросла на 400 гривен, то вырастет и социальный взнос. Для всех трех групп с января он составит 1562 гривны вместо 1474 гривен.

Также на фоне перерасчета прожиточного минимума и роста минималки увеличится и единый налог. Для первой и второй групп единый налог составит:

302,8 гривны вместо 268,4 грн – для первой группы ФЛП;

1562 гривны вместо 1474 гривны – для второй группы ФЛП.

Вместе с этим вырастут и лимиты. Так, на первой группе ЕН останутся предприниматели, которые за год имеют оборот до 167 минималок. В прошлом году это было 1 млн 118 тыс. 900 грн. С января эта сумма составит 1 млн 185 тыс. 700 грн.

Вторую группу тоже ожидают изменения, их лимит вырастет до 5 млн 921 тыс. 400 грн вместо 5 млн 587 тыс. 800 гривен.

Для третьей группы лимит вырастет до 8 млн 285 тыс. 700 грн вместо 7 млн 818 тыс. 900 грн.

Единый налог в Украине пересчитают

Кабинет министров Украины утвердил Национальную стратегию доходов до 2023 года. Помимо прочего, эта стратегия предусматривает кардинальное повышение налогов для ФОПов. Ставка будет зависеть от вида бизнеса и будет колебаться от 3% до 18%. Это значительно больше ставок, которые действуют сейчас.

В течение пяти последующих лет в Украине значительно сократят количество предпринимателей, которые имеют право находиться на едином налоге. А первую и вторую группу единого налога объединят. Также в Украине планируют раскрыть информацию о поступлениях на банковские счета для налоговой.