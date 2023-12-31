Изменения в традициях: что нового в календаре церковных праздников на 2024 год

Первого сентября 2023 года Украина перешла на новоюлианский церковный календарь. В итоге дни православных праздников изменились, что у многих украинцев вызвало определенное непонимание. Конечно, смещены не все даты, да и приходы имеют возможность самостоятельно решать, по какому календарю им жить. Но знать об этих изменениях все же стоит.

Праздничная мозаика календаря

Как православная, так и греко-католическая церкви несколько сотен лет праздновали особые даты согласно юлианскому календарю, который отличается от современного тем, что отстает на 13 дней. Теперь все неточности исправлены, и украинцам придется адаптироваться к новым датам.

Такие “подвижные” праздники, как Пасха, Вербное воскресенье, Господне Вознесение и Троица, останутся неизменными, поскольку их даты определяются по лунному календарю. При этом христиане восточного и западного обрядов будут отмечать церковные торжества отдельно. Одни оставили старую методику исчисления, другие – предпочли перейти на новую систему.

Узнаваемые даты на новый лад

Самым большим изменением для украинского народа стало Рождество. Теперь его празднуют 25 декабря вместо привычного 7 января. Также изменятся и другие даты:

Обрезание Господне — новая дата 1 января вместо 14.

Благовещение — 25 марта (ранее 7 апреля).

Великий пост — в зависимости от обряда происходит в период с 14/02 по 30/03 или с 18/03 по 4/05.

Вербное воскресенье – в 2014 году отмечено в церковном календаре 24 марта, в восточных обрядах эта дата смещена на 28 апреля.

Медовый Спас — отмечается 1-го августа вместо 14 числа.

Важно, что сохранение старого календаря или переход на новый — право каждого верующего. Отдельные общины могут отмечать в один день, другие в другой. Выбор остается всегда за вами. Некоторые украинцы принимают решение праздновать крупные церковные даты дважды. В календаре практически каждый день имеет значение, главное, чтобы вера была в вашем сердце.