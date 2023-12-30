6 скарбів на ялинці: Глоба назвав новорічні прикраси, які притягують удачу

Оздоблення новорічної красуні хвилює багатьох українців, але далеко не кожен вкладає в нього особливий сенс. Здебільшого головним критерієм є нові тренди та кольори. А от наші пращури вірили, що ялинкові прикраси мають бути особливими, що від того, якими вони будуть, залежить, чи здійснюватимуться бажання.

Оригінальний декор зі змістом

Відомий астролог Павло Глоба схиляються до того, що прикраси на ялинку потрібно вибирати з розумом. У 2024 році на дереві обов’язково мають бути:

Горіхи та шишки. Вони символізують міцність здоров’я.

Янголята. Якщо ви мрієте про дитину, вони мають прикрашати ялинку.

Фігурка собаки. Вважається символом дружби, тому обов’язково потрібна тим, кому бракує теплоти у стосунках із близькими людьми.

Кулі золотого та срібного кольору. Привернуть у дім гроші та достаток.

Пряники. Ними прикрашають ялинку, щоб майбутній рік був ситим або вродив гарний урожай. Пряники можна замінити печивом.

Фігурка дракона. Вона є не тільки символом 2024 року, а й символізує удачу та владу. Її слід повісити тим, хто хоче кар’єрного зростання.

Часто новорічне дерево прикрашають цукерки та фрукти. Останні особливо популярні. Для того, щоб у вашому житті з’явилася кохана людина або були укріплені наявні стосунки, використовуйте яблука. Фінансову стабільність, згідно зі східним календарем, привернуть мандарини — символ новорічного настрою.

Оригамі, зроблені своїми руками, також допоможуть збутися будь-яким бажанням. Якщо вони виконані у вигляді кораблика, паротягу або автомобіля, на вас чекають цікаві подорожі та нові відкриття. Якщо це фігурка у вигляді будиночка, найімовірніше, що в майбутньому році у вас з’явиться можливість придбати свою нерухомість.