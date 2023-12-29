Передноворічні прикмети та традиції: що слід зробити, щоб у прийдешньому році казково розбагатіти

Новий рік — це магічний період сповнений див та доброї магії. В новорічну ніч всі завжди загадують бажання, складають списки планів та мрій на наступний рік. Енергетично потужними є й кілька днів до Нового року. Наприклад, 29 та 30 грудня. 29 грудня це Агаїв день, а 30 грудня вшановують пам’ять Онисії. Щодо цих днів є безліч прикмет та традицій, яких слід дотримуватись, щоб не накликати на себе біду у прийдешньому році. А ще, щоб прикликати удачу і, що найголовніше — гроші.

Чого не можна робити в ці дні?

За традиціями та повір’ями, в ці дні не можна:

Ремонтувати взуття. Мовляв, кожен забитий цвях рівносильний цвяху забитому у труну. Чим більш пошкодженим буде взуття, тим швидше помре його власник. Якщо звісно ж віддасть пару у ремонт. В ці дні не можна сидіти на столі. Здавалося б дивна приказка, але згадаймо, як часто ми любимо посидіти на столі, бодай на його краєчку. Так от, цим ви відженете від себе фінансове благополуччя. Не можна розмовляти з будь-ким через поріг. Невдовзі ви з цією людиною сильно посваритесь і взагалі будете весь рік притягувати до себе скандали. Не можна в цей день створювати жодних таємниць. Все це стане явним і негативно вплине на ваші сімейні або дружні стосунки. В ці дні не можна чаювати без додаткових смаколиків. Обов’язково поставте на стіл, якесь печиво, цукерку чи бодай варення. Інакше притягнете до себе бідність.

Обов’язково слідкуйте за тим, щоб ваш гаманець в ці дні був з готівкою. Одні лише банківські карточки не підходять. Покладіть в гаманець реальні банкноти й тоді у Новому році вас переслідуватиме фінансова вдача і ви не матимете потреби у грошах.