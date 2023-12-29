Стало известно, каким будет тариф на газ в 2024 году и будет ли действовать мораторий

По состоянию на сегодняшний день могут расти абсолютно все тарифы кроме тарифа на газ. Все из-за Моратория, который подписал Президент Украины Владимир Зеленский и запрещает повышать тарифы во время военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Однако есть мнения, что этот Мораторий придется отменить быстрее, ведь уже сейчас население платит вдвое меньше реальной рыночной цены на газ. В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рассказали, когда можно ожидать пересмотра тарифа.

Не раньше, чем в 2025 году

В НКРЭКе четко заявили, что тариф на газ в 2024 году повышать не будут.

“На сегодняшний день НКРЭКУ не планируется принятие никаких решений по повышению уровней тарифов на услуги распределения природного газа в рамках действия моратория“, – сообщил регулятор.

Однако если война и дальше будет продолжаться, то в 2025 году возможно придется рассмотреть отмену Моратория. Однако повышение тарифов все равно будет постепенным, поэтапным и будет покрываться субсидией.

Что касается электроэнергии, то прогноз менее оптимистичен. Тарифы могут быть просмотрены уже в конце отопительного сезона 2023-2024.

Летом 2023 г. цена электроэнергии уже росла, однако она все равно далека от рыночной.

“В то же время, следует отметить, что рыночная цена на электрическую энергию для конечных потребителей значительно выше фиксированных цен для бытовых потребителей“, — добавили в НКРЭК.

Каким будет повышение тарифов в 2024 году, никто не берется точно прогнозировать. В Правительстве заявляют, что повышать тарифы точно придется, ведь экономика и так в критическом состоянии, как и государственный бюджет, из которого и перекрывают разницу между реальными тарифами и теми, что платят граждане. Большое значение будет иметь наличие и размер финансовой помощи от западных партнеров.