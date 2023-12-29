Стало відомо, яким буде тариф на газ у 2024 році та чи діятиме мораторій

Станом на сьогодні можуть зростати абсолютно всі тарифи окрім тарифу на газ. Все через Мораторій, який підписав Президент України Володимир Зеленський і який забороняє підвищувати тарифи протягом воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. Однак є думки, що цей Мораторій прийдеться скасувати швидше, адже вже зараз населення платить вдвічі менше від реальної ринкової ціни на газ. У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) розповіли, коли можна очікувати на перегляд тарифу.

Не раніше ніж у 2025 році

У НКРЕКУ чітко заявили, що тариф на газ у 2024 році підвищувати не будуть.

“На сьогоднішній день НКРЕКУ не планується прийняття жодних рішень щодо підвищення рівнів тарифів на послуги розподілу природного газу в рамках дії мораторію“, – повідомив регулятор.

Однак якщо війна й надалі триватиме, то у 2025 році можливо доведеться розглянути скасування Мораторію. Проте підвищення тарифів все одно буде поступовим, поетапним і покриватиметься субсидією.

Щодо електроенергії, то тут прогноз менш оптимістичний. Тарифи можуть переглянути вже наприкінці опалювального сезону 2023-2024.

Влітку 2023 ціна електроенергії вже зростала, однак вона все одно далека від ринкової.

“Водночас, слід зазначити, що ринкова ціна на електричну енергію для кінцевих споживачів значно вища за фіксовані ціни для побутових споживачів“, – додали в НКРЕКУ.

Яким буде підвищення тарифів у 2024 році ніхто не береться точно прогнозувати. В Уряді заявляють, що підвищувати тарифи точно доведеться, адже економіка й так у критичному стані, як і державний бюджет, власне з котрого й перекривають різницю між реальними тарифами й тими які платять громадяни. Велике значення матиме й наявність та розмір фінансової допомоги від західних партнерів.