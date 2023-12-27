4 грн за кВт: украинцам рассказали сколько будем платить за электроэнергию в 2024 году

Летом 2023 года населению Украины сообщили о необходимости повышения тарифов на электроэнергию.

Это был вынужденный шаг, ведь в течение прошлого отопительного сезона враг беспощадно обстреливал объекты украинской энергетической инфраструктуры. А уже в следующем году прогнозируется новый рост цен. На это есть несколько причин

Почему снова поднимут тарифы на свет

В Минэнерго назвали несколько причин, почему, вероятно, весной снова повысят тарифы:

накопление долгов отраслью;

сдерживание инвестиций;

недостаточное стимулирование энергоэффективности.

Какой будет стоимость электроэнергии

По мнению эксперта Богдана Серебренникова, в 2024 году тарифы на электроэнергию пересмотрят.

К факторам, которые подталкивают Кабмин к такому решению относятся:

рост оптовой цены электроэнергии;

рост тарифов на передачу электроэнергии и распределения сетями;

обесценивание гривны;

инфляция.

Ранее звучали мысли о повышении тарифов с нового года, но 2023 год завершается за считанные дни. Поэтому вероятно, уже весной или летом снова пересмотрят тарифы на электроэнергию. Скорее всего Кабинет министров Украины будет повышать цены постепенно, чтобы это не стало “шоком” для населения. Хотя уже сейчас можно говорить о значительном недовольстве среди украинцев, ведь тарифы выросли чуть ли не вдвое

Рыночная цена электроэнергии для населения должна достигать восьми гривен за кВт. Однако правительство вряд ли пойдет на такой шаг, поэтому стоимость электроэнергии будут удерживать на уровне “психологической” отметки, то есть до 4 гривен за кВт.

В то же время уже сейчас миллионы украинцев не имеют возможности оплачивать коммунальные услуги в полном объеме и вовремя. Сотни тысяч людей потеряли собственные дома и теперь вынуждены буквально выживать на мизерные суммы. Именно поэтому попытки правительства повысить тарифы могут ухудшить ситуацию, ведь общая сумма задолженности будет расти из-за невозможности некоторых категорий населения платить за коммуналку.