Більшість людей чистять зуби неправильно: стоматолог розвінчав поширені міфи

Здорові зуби та красива посмішка — мрія кожної людини. Лікувати зуби не лише дорого, а й дуже неприємно, тож краще якісно за ними доглядати, щоб максимально довго відтягувати похід до стоматолога. Але як правильно чистити зуби? Скільки разів на день? Чи потрібно чистити їх одразу після приймання їжі? На ці питання є багато відповідей і не завжди вони однозначні. Стоматолог Лоуренс Сміт розвінчав популярні міфи про те, як правильно чистити зуби та чітко пояснив свою позицію.

П’ять популярних тверджень, які насправді виявляються міфами

Стоматолог назвав п’ять найпопулярніших міфів, в котрі до тепер вірить безліч людей.

Міф №1: Зуби потрібно чистити до та одразу після сніданку.

До сніданку їх справді потрібно чистити, а от після — не бажано. Або ж принаймні почекайте 30 хвилин. Річ в тім, що за цей період має реанімуватися емаль, особливо якщо ви їли кислі, чи гострі продукти.

Міф№2: Газована вода шкідлива незалежно чи є в ній цукор, чи ні

Насправді газована вона без цукру мало шкодить вашій емалі. Вона діє майже так само, як і звичайна. А от всі напої, а особливо газовані, з вмістом цукру у складі — це вже потенційний карієс та інші проблеми.

Міф№3: Зуби після чистки потрібно щоразу полоскати спеціальною рідиною

Є безліч різних рідин, якими радять полоскати зуби після чистки. Чи бодай після прийому їжі. Мовляв, вони вбивають мікроби та бактерії й навіть роблять зуби білішими. Ці рідини можуть бути корисними, однак через 30 хвилин після чистки зубною пастою. В протилежному випадку рідина змиває весь фтор, який мав би захищати емаль.

Міф№4: Якщо зуби жовті — це свідчить про якесь захворювання

Жовта емаль може бути наслідком певної дієти, спадковістю, чи особливостями віку. Однак це не свідчить про якусь хворобу.

Міф№5: При чистці зубів на щітку потрібно сильно тиснути

Насправді все зовсім навпаки. На щітку тиснути не потрібно і взагалі намагайтесь купувати щітки середньої жорсткості, або м’які. Інакше вони пошкоджують емаль і можуть подряпати ясна.