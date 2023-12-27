4 грн за кВт: українцям розповіли скільки будемо платити за електроенергію в 2024 році

Влітку 2023 року населенню України повідомили про необхідність підвищення тарифів на електроенергію.

Це був вимушений крок, адже протягом минулого опалювального сезону ворог нещадно обстрілював об’єкти української енергетичної інфраструктури. А вже наступного року прогнозується нове зростання цін. На це є кілька причин

Чому знову піднімуть тарифи на світло

В Міненерго назвали кілька причин, чому, ймовірно, навесні знову підвищать тарифи:

накопичення боргів галуззю;

стримування інвестицій;

недостатнє стимулювання енергоефективності.

Якою буде вартість електроенергії

На думку експерта Богдана Серебренникова, у 2024 році тарифи на електроенергію переглянуть.

Щодо факторів, які підштовхують Кабмін до такого рішення належать:

зростання гуртової ціни електроенергії;

зростання тарифів на передачу електроенергії та розподілу мережами;

знецінення гривні;

інфляція.

Раніше звучали думки про підвищення тарифів з нового року, але 2023 рік завершується за лічені дні. Тож ймовірно, вже навесні або влітку знову переглянуть тарифи на електроенергію. Швидше за все Кабінет міністрів України буде підвищувати ціни поступово, щоб це не стало “шоком” для населення. Хоча вже зараз можна говорити про значні невдоволення серед українців, адже тарифи зросли ледь не вдвічі

Ринкова ціна електроенергії для населення має сягати восьми гривень за кВт. Однак уряд навряд чи піде на такий крок, тож вартість електроенергії будуть утримувати на рівні “психологічної” позначки, тобто до 4 гривень за кВт.

Водночас вже зараз мільйони українців не мають змоги сплачувати комунальні послуги в повному обсязі та вчасно. Сотні тисяч людей втратили власні домівки і тепер змушені буквально виживати на мізерні суми. Саме тому спроби уряду підвищити тарифи можуть погіршити ситуацію, адже загальна сума заборгованості буде зростати через неможливість деяких категорій населення сплачувати за комунальні послуги.