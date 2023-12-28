Украинцам с газовыми плитами на кухне сделали важное предупреждение

Газовыми сделали важное предупреждение для всех украинцев, которые готовят пищу на газовых плитах или в духовках. Соответствующее сообщение на днях обнародовали на официальной странице в Фейсбук Волынского филиала “Газсети”.

Что нужно знать украинцам

Специалисты напомнили украинцам, какие методы обогрева жилья категорически нельзя применять в случае возникновения перебоев в электроснабжении. По словам специалистов, категорически нельзя пытаться обогреть помещение с помощью духовки или газовой плиты.

Газовики отмечают, чтобы обогреть помещение, люди плотно закрывают окна и двери и включают газовые конфорки. Свежий воздух в таком случае не поступает, кислорода не хватает, поэтому в результате образуется опасный угарный газ.

В чем опасность угарного газа

Угарный газ – это смертельно опасное соединение. Попадание даже незначительного количества угарного газа несет реальную опасность. Среди симптомов отравления угарным газом стоит отметить:

головную боль;

тошноту;

сильное головокружение, которое может привести к обмороку.

Попытки обогреть помещение газовой конфоркой могут закончиться летально.

Украинцев настойчиво просят использовать газовые приборы только для приготовления пищи, и даже в таком случае следует регулярно проветривать помещение.

Напомним, что стоимость газа будет оставаться неизменной до конца действия военного положения и еще некоторое время после. По крайней мере так обещали в правительстве в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов. В то же время уже этой весной в Украине может вырасти стоимость электроэнергии, возможно даже до четырех гривен за один кВт. Что касается стоимости голубого топлива, то рост стоимости не прогнозируют, как минимум до конца отопительного сезона.

Также украинцев призывают регулярно платить за коммуналку, ведь от этого зависит бесперебойность поставок этих услуг.

И еще, в Нафтогазе на днях напомнили, как получить гарантированную скидку на газ. Речь идет о скидке в размере 1% за своевременную оплату за потребленный газ.