Рішення прийнято: з 1 січня частина ВПО залишаться без щомісячних виплат

У 2024 році українцям варто готуватися до різноманітних змін і не всі вони будуть позитивними. Зокрема вже остаточно прийнято рішення про припинення виплат деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб. Раніше йшла мова про те, що виплати взагалі залишать лише дітям, пенсіонерам і тим хто з поважних причин не може працевлаштуватися. Однак наразі саме ця ініціатива не введена в дію. А от інша, яка позбавить виплат добрих кілька сотень тисяч людей — запрацює з 1 січня.
Хто втратить виплати?
Нагадаємо, що ВПО отримують від держави щомісячно 2000 гривень на кожну дорослу особу та 3000 гривень на дитину й особу з інвалідністю.
З 1 січня, виплати припинять нараховувати особам, які перебувають закордоном понад 30 днів без поважної на те причини (наприклад, лікування, чи відрядження).
Також, виплати скасовуватимуть якщо:
- Особа перебуває у в’язниці, в тому числі за колаборанство тощо.
- Особа придбала ділянку чи об’єкт нерухомості вартістю понад 100 000 гривень. Сюди не входять кошти, які держава виплатила у вигляді компенсації.
- Придбала автомобіль, якому не більше п’яти років, окрім автомобілів, які були куплені не для власного користування, а для потреб ЗСУ.
- Має власне житло, на території де немає окупації, та не ведуться бойові дії. Площа житла повинна бути не меншою ніж 13,65 квадрата на одного члена родини.
- Придбала банківські дорогоцінні метали або валюту на суму еквівалентну 100 000 гривень (мова про особисті кошти, а не отримані від держави чи благодійних організацій).
Також, виплати припинять нараховувати якщо особа зі статусом ВПО відкриє депозитний рахунок на котрому буде не менше 100 000 гривень, знову ж власних коштів.
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