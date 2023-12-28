Рішення прийнято: з 1 січня частина ВПО залишаться без щомісячних виплат

У 2024 році українцям варто готуватися до різноманітних змін і не всі вони будуть позитивними. Зокрема вже остаточно прийнято рішення про припинення виплат деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб. Раніше йшла мова про те, що виплати взагалі залишать лише дітям, пенсіонерам і тим хто з поважних причин не може працевлаштуватися. Однак наразі саме ця ініціатива не введена в дію. А от інша, яка позбавить виплат добрих кілька сотень тисяч людей — запрацює з 1 січня.

Хто втратить виплати?

Нагадаємо, що ВПО отримують від держави щомісячно 2000 гривень на кожну дорослу особу та 3000 гривень на дитину й особу з інвалідністю.

З 1 січня, виплати припинять нараховувати особам, які перебувають закордоном понад 30 днів без поважної на те причини (наприклад, лікування, чи відрядження).

Також, виплати скасовуватимуть якщо:

Особа перебуває у в’язниці, в тому числі за колаборанство тощо. Особа придбала ділянку чи об’єкт нерухомості вартістю понад 100 000 гривень. Сюди не входять кошти, які держава виплатила у вигляді компенсації. Придбала автомобіль, якому не більше п’яти років, окрім автомобілів, які були куплені не для власного користування, а для потреб ЗСУ. Ма є власне житло, на території де немає окупації, та не ведуться бойові дії. Площа житла повинна бути не меншою ніж 13,65 квадрата на одного члена родини. Придбала банківські дорогоцінні метали або валюту на суму еквівалентну 100 000 гривень (мова про особисті кошти, а не отримані від держави чи благодійних організацій).

Також, виплати припинять нараховувати якщо особа зі статусом ВПО відкриє депозитний рахунок на котрому буде не менше 100 000 гривень, знову ж власних коштів.