Українцям з газовими плитами на кухні зробили важливе попередження

Газовими зробили важливе попередження для всіх українців, які готують їжу на газових плитах або в духовках. Відповідне повідомлення днями оприлюднили на офіційній сторінці у Фейсбук Волинської філії “Газмережі”.

Що потрібно знати українцям

Спеціалісти нагадали українцям, які методи обігріву житла категорично не можна застосовувати у разі виникнення перебоїв в електропостачанні. За словами фахівців, категорично не можна намагатися обігріти приміщення за допомогою духовки або газової плити.

Газовики наголошують, щоб обігріти приміщення, люди щільно закривають вікна та двері та вмикають газові конфорки. Свіже повітря в такому разі не надходить, кисню бракує, тому в результаті утворюється небезпечний чадний газ.

В чому небезпека чадного газу

Чадний газ — це смертельно небезпечна сполука. Потрапляння навіть незначної кількості чадного газу несе реальну небезпеку. Серед симптом отруєння чадним газом варто зазначити:

головний біль;

нудоту;

сильне запаморочення, яке може призвести до непритомності.

Спроби обігріти приміщення газовою конфоркою можуть закінчитися летально.

Українців наполегливо просять використовувати газові прилади лише для приготування їжі, і навіть в такому разі слід регулярно провітрювати приміщення.

Нагадаємо, що вартість газу буде залишатися незмінною до кінця дії воєнного стану та ще деякий час після. Принаймні так обіцяли в уряді на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Водночас вже цієї весни в Україні може зрости вартість електроенергії, можливо навіть до чотирьох гривень за один кВт. Щодо вартості блакитного палива, то зростання вартості не прогнозують, як мінімум до кінця опалювального сезону.

Також українців закликають регулярно сплачувати за комуналку, адже від цього залежить безперебійність постачання цих послуг.

І ще, в Нафтогазі днями нагадали, як отримати гарантовану знижку на газ. Мова йде про знижку у розмірі 1% за вчасну оплату за спожитий газ.