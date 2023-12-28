Пенсії у 2024 році: кому підвищать, а кому взагалі припинять нараховувати?

У новому році правила нарахування пенсій буде змінено. Ба більше, окрім цього зміняться й їх розміри. А ще є велика ймовірність, що в перші місяці року всім українцям затримуватимуть виплати. Таке припущення вже висунули в Уряді на той випадок, якщо західні партнери вчасно не нададуть чергову фінансову допомогу. Також пенсіонерам не слід забувати про верифікацію, яка активно продовжується. В її результаті теж, левова частка осіб можуть втратити право на подальше отримання пенсійних виплат. Однак давайте про все по порядку.

Чого чекати від ПФУ та Уряду у 2024 році?

В першу чергу, нардепи вже заявили про тестування так званої солідарної системи нарахування пенсій. Її мета — збільшити пенсії, тим хто отримує мінімальні виплати. Та зменшити їх чиновникам, які отримують “астрономічні” суми.

Окрім цього на українців чекає березнева індексація в рамках котрої зростуть і зарплата і пенсії. Мінімальна пенсія зросте приблизно на 350 гривень, а максимальна відповідно на 3500 гривень.

“Плануємо зробити цю індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою та прозорою“, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Однак якщо з індексацією зрозуміло, то от як розраховуватимуть пенсії в рамках солідарної системи, поки зовсім не зрозуміло. В Мінсоцполітики ще не озвучили формулу розрахунку, ймовірно з цього приводу буде розроблено новий законопроєкт, який висунуть на розгляд Ради.

Щодо верифікації, то влада й надалі зацікавлена в ідентифікації тих осіб, які отримують пенсію незаконно. Мова про фальшиві довідки про наявність інвалідності, довідки у котрих вказаний неправдивий стаж. Також пенсію можуть припинити виплачувати, якщо особа оформлюючи виплату неправильно вказала своє ім’я, прізвище чи по батькові. Великою проблемою може бути навіть одна зайва чи переплутана буква у прізвищі.