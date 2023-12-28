Это копеечное средство поможет избавиться от конденсата на окнах: лайфхак по мытью окон

Конденсат на окнах — это довольно распространенная проблема как для жителей квартир, так и для владельцев частных домов. И все бы это ничего, но со временем чрезмерная влага приводит к появлению плесени, грибка и неприятного запаха.

Опытные хозяйки дали действенный совет, как избавиться от этой проблемы с помощью дешевого и доступного средства, которое есть в каждом доме.

Причины возникновения конденсата

Среди главных причин появления конденсата на металлопластиковых окнах стоит отметить:

чрезмерную влажность воздуха;

контраст температуры в помещении и на улице;

плохая вентиляция внутрь дома;

недостаточное утепление наружных стен.

Один из этих факторов или сочетание нескольких из них приводит к тому, что окна “плачут”.

Как решить эту проблему

Чтобы избежать накопления конденсата, стоит использовать одно простое средство, которое есть в каждом доме. И речь идет о соде.

Чтобы избавиться от конденсата, нужно приготовить особую смесь.

Для этого на один стакан соды добавляют один стакан пищевой соды.

Стоит подождать пока из этой смеси образует паста.

Далее берем влажную тряпку, наносим на нее немного этой пасты и протираем этим всем окно.

Далее берем чистую тряпку и еще раз протираем окно, чтобы удалить разводы и остатки соды.

В то же время на окне останется немного содового раствора. А сода, как известно, имеет абсорбирующий эффект, поэтому она эффективно поможет избавиться от конденсата и предупредит его дальнейшее образование.

Как видите, иногда простые средства гораздо эффективнее различных разрекламированных препаратов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как почистить унитаз от известкового налета. Для этого используют водку. Как ни странно, но этот алкогольный напиток – на самом деле является отличным растворителем и способен эффективно удалять загрязнения на сантехнике.