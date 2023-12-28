Цей копійчаний засіб допоможе позбутися конденсату на вікнах: лайфхак з миття вікон

Конденсат на вікнах — це досить поширена проблема як для мешканців квартир, так і для власників приватних будинків. І все б це нічого, але з часом надмірна волога призводить до появи цвілі, грибка та неприємного запаху.

Досвідчені господині дали дієву пораду, як позбутися цієї проблеми за допомогою дешевого та доступного засобу, який є у кожному домі.

Причини виникнення конденсату

Серед головних причин появи конденсату на металопластикових вікнах варто зазначити:

надмірну вологість повітря;

контраст температури в приміщенні та на вулиці;

погана вентиляція в середину будинку;

недостатньє утеплення зовнішніх стін.

Один з цих факторів або поєднання кількох з них призводить до того, що вікна “плачуть”.

Як розв’язувати цю проблему

Щоб уникнути накопичення конденсату, варто використати один простий засіб, який є в кожному дому. І мова йде про соду.

Щоб позбутися конденсату, потрібно приготувати особливу суміш.

Для цього на одну склянку соди додають одну склянку харчової соди.

Варто зачекати поки з цієї суміші утворить паста.

Далі беремо вологу ганчірку, наносимо на неї трохи цієї пасти та протираємо цим всім вікно.

Далі беремо чисту ганчірку та ще раз протираємо вікно, щоб видалити розводи та залишки соду.

Водночас на вікні залишиться трішечки содового розчину. А сода, як відомо, має абсорбуючий ефект, тому вона ефективно допомагатиме позбутися конденсату та попередить його подальше утворення.

Як бачите, іноді прості засоби набагато ефективніші за різні розрекламовані препарати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почистити унітаз від вапняного нальоту. Для цього використовують горілку. Як не дивно, але цей алкогольний напій — насправді є чудовим розчинником і здатен ефективно видаляти забруднення на всій сантехніці.