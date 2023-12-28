Пенсии в 2024 году: кому повысят, а кому вообще перестанут начислять?

В новом году правила начисления пенсий будут изменены. Более того, кроме этого изменятся и их размеры. А еще есть вероятность, что в первые месяцы года всем украинцам будут задерживать выплаты. Такое предположение уже выдвинули в правительстве на тот случай, если западные партнеры вовремя не окажут очередную финансовую помощь. Также пенсионерам не следует забывать об активно продолжающейся верификации. В ее результате тоже, львиная доля лиц могут потерять право на дальнейшее получение пенсионных выплат. Однако давайте обо всем по порядку.

Чего ждать от ПФУ и правительства в 2024 году?

В первую очередь, нардепы уже заявили о тестировании так называемой солидарной системы начисления пенсий. Ее цель — увеличить пенсии тем, кто получает минимальные выплаты. И уменьшить их чиновникам, получающим “астрономические” суммы.

Кроме этого украинцев ждет мартовская индексация в рамках которой вырастут и зарплата и пенсии. Минимальная пенсия вырастет примерно на 350 гривен, а максимальная – соответственно на 3500 гривен.

“Планируем сделать эту индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной“, – заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Однако если с индексацией понятно, то как будут рассчитывать пенсии в рамках солидарной системы, пока совсем не понятно. В Минсоцполитики еще не озвучили формулу расчета, вероятно по этому поводу будет разработан новый законопроект, который будет выдвинут на рассмотрение Рады.

Что касается верификации, то власть и дальше заинтересована в идентификации тех лиц, которые получают пенсию незаконно. Речь о фальшивых справках о наличии инвалидности, справках в которых указан недостоверный стаж. Также пенсию могут прекратить выплачивать, если лицо оформляя выплату неправильно указало свое имя, фамилию или отчество. Большой проблемой может быть даже одна лишняя или перепутанная буква в фамилии.