Решение принято: с 1 января часть ВПЛ останутся без ежемесячных выплат

В 2024 году украинцам следует готовиться к различным изменениям, и не все они будут положительными. В частности, уже окончательно принято решение о прекращении выплат некоторым категориям внутренне перемещенных лиц. Раньше шла речь о том, что выплаты вообще оставят только детям, пенсионерам и тем, кто по уважительным причинам не может трудоустроиться. Однако именно эта инициатива не введена в действие. А вот другая, которая лишит выплат несколько сотен тысяч человек, заработает с 1 января.
Кто потеряет выплаты?
Напомним, что ВПЛ получают от государства ежемесячно 2000 гривен на каждого взрослого и 3000 гривен на ребенка и человека с инвалидностью.
С 1 января, выплаты прекратят начислять лицам, находящимся за границей более 30 дней без уважительной причины (например, лечения, или командировки).
Также выплаты будут отменять если:
- Лицо находится в тюрьме, в том числе за коллаборанство и т.д.
- Лицо приобрело участок или объект недвижимости стоимостью более 100 000 гривен. Сюда не входят денежные средства, которые государство выплатило в виде компенсации.
- Приобрело автомобиль, которому не более пяти лет, кроме автомобилей, купленных не для собственного пользования, а для нужд ВСУ.
- Имеет собственное жилье, где нет оккупации, и не ведутся боевые действия. Площадь жилья должна быть не менее 13,65 квадрата на одного члена семьи.
- Приобрела банковские драгоценные металлы или валюту на сумму эквивалентную 100 000 гривен (речь о личных средствах, а не полученных от государства или благотворительных организаций).
Также, выплаты прекратят начислять если лицо со статусом ВПЛ откроет депозитный счет на котором будет не менее 100 000 гривен, опять же собственных средств.
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