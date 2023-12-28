Решение принято: с 1 января часть ВПЛ останутся без ежемесячных выплат

В 2024 году украинцам следует готовиться к различным изменениям, и не все они будут положительными. В частности, уже окончательно принято решение о прекращении выплат некоторым категориям внутренне перемещенных лиц. Раньше шла речь о том, что выплаты вообще оставят только детям, пенсионерам и тем, кто по уважительным причинам не может трудоустроиться. Однако именно эта инициатива не введена в действие. А вот другая, которая лишит выплат несколько сотен тысяч человек, заработает с 1 января.

Кто потеряет выплаты?

Напомним, что ВПЛ получают от государства ежемесячно 2000 гривен на каждого взрослого и 3000 гривен на ребенка и человека с инвалидностью.

С 1 января, выплаты прекратят начислять лицам, находящимся за границей более 30 дней без уважительной причины (например, лечения, или командировки).

Также выплаты будут отменять если:

Лицо находится в тюрьме, в том числе за коллаборанство и т.д. Лицо приобрело участок или объект недвижимости стоимостью более 100 000 гривен. Сюда не входят денежные средства, которые государство выплатило в виде компенсации. Приобрело автомобиль, которому не более пяти лет, кроме автомобилей, купленных не для собственного пользования, а для нужд ВСУ. Имеет собственное жилье, где нет оккупации, и не ведутся боевые действия. Площадь жилья должна быть не менее 13,65 квадрата на одного члена семьи. Приобрела банковские драгоценные металлы или валюту на сумму эквивалентную 100 000 гривен (речь о личных средствах, а не полученных от государства или благотворительных организаций).

Также, выплаты прекратят начислять если лицо со статусом ВПЛ откроет депозитный счет на котором будет не менее 100 000 гривен, опять же собственных средств.