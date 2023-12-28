На один выходной больше? В Украине введут новый праздник

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект, согласно которому появится новый праздник.

В постановлении говорится об установлении в Украине еще одного праздничного дня – День благодарения Богу.

Об этом стало известно из законопроекта №10371, который обнародован на сайте Верховной Рады Украины.

Что известно

Сейчас известно не так много. Точно известно следующее:

проект подал народный депутат Виктор Мялик и группа депутатов, среди которых глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук;

текст постановления пока не обнародовали на сайте парламента, поэтому говорить о дате празднования или то, будет ли этот день официальным выходным, рано.

Напомним, что ранее депутат Мялик из фракции “За майбутнє” уже подавал законопроект на рассмотрение самостоятельно. Он предлагал ввести в Украине праздник “День благодарности Богу”.

В предыдущей записке к законопроекту Мялик предлагал выбрать последнее воскресенье сентября как дату празднования этого праздника, поскольку в это время в Украине заканчивается сбор урожая.

В то же время, можно утверждать, что в случае поддержания Верховной Радой законопроекта и введения в Украине праздника “Дня благодарности Богу” официального выходного дня не будет. Ведь праздник планируют отмечать в воскресенье, а этот день и так выходной.

Напомним, что в этом году украинцы не будут иметь выходных на Рождество и Новый год. Традиционно в праздничные дни украинцы имели выходные, но безжалостная война вносит свои коррективы. Поэтому сейчас не время отдыхать, нужно делать все возможное для победы. Так продолжается уже почти два года, то есть сейчас украинцы работают без выходных не только на зимние праздники, но и на День независимости нашей страны, Пасху и другие праздники.

Отметим, что в этом году Украина впервые отмечала Рождество вместе с европейцами — 25 декабря.