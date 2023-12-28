До Верховної Ради потрапив законопроект про нове свято: чи будемо відпочивати

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт, відповідно до якого з’явиться нове свято.

В постанові йдеться про встановлення в Україні ще одного святкового дня — День подяки Богу.

Про це стало відомо з законопроєкту №10371, що оприлюднений на сайті Верховної Ради України.

Що відомо

Наразі відомо не так багато. Точно відомо наступне:

проєкт подав народний депутат Віктор Мялик та група депутатів, серед яких очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук;

текст постанови поки не оприлюднили на сайті парламенту, тож говорити про дату святкування або те, чи буде цей день офіційним вихідним, зарано.

Нагадаємо, що раніше депутат Мялик із фракції ”За майбутнє” вже подавав законопроєкт на розгляд самостійно. Він пропонував запровадити в Україні свято “День подяки Богу”.

В попередній записці до законопроєкту Мялик пропонував обрати останню неділю вересня як дату відзначення цього свята, оскільки в цей час в Україні закінчується збір врожаю.

Водночас, можна стверджувати що у разі підтримання Верховною Радою законопроєкту та запровадження в Україні свята “Дня подяки Богу” офіційного вихідного дня не буде. Адже свято планують відзначати в неділю, а цей день і так вихідний.

Нагадаємо, що цього року українці не матимуть вихідних на Різдво та Новий рік. Традиційно у святкові дні українці мали вихідні, але безжалісна війна вносить свої корективи. Тож зараз не час відпочивати, потрібно робити все можливе задля перемоги. Так триває вже майже два роки, тобто зараз українці працюють без вихідних не лише на зимові свята, але й на День незалежності нашої країни, Великдень та інші християнські та державні свята.

Зазначимо, що цьогоріч Україна вперше відзначала Різдво разом з Європейцями — 25 грудня.