В сети появился уникальный рецепт новогоднего салата, который в Украине готовили еще 100 лет назад

Через несколько дней новогодняя ночь и большинство уже размышляют над праздничным меню. Хочется чего-нибудь вкусненького, не банального и в то же время не за все деньги. И вот очень вовремя в сети появился рецепт новогоднего винегрета, но не того, который мы готовим сегодня, а того, что готовили в 1899 году. И их можно назвать двумя разными блюдами.

Чем особенный этот рецепт?

Тот винегрет, к которому мы привыкли, включает в себя скромный перечень ингредиентов и это преимущественно овощи. В то же время в 18 веке в состав этого салата входила отварная говядина, а сам он даже назывался не салатом, а полноценным холодным блюдом.

Вот что вам понадобится для приготовления этого блюда:

200 г мяса говядины, или дикой птицы.

1 красная свекла.

3 картофелины.

2 соленых огурца.

3 столовые ложки квашеной капусты.

2 яйца.

1 лук.

Также в рецепт входит еще отдельный рецепт соуса (заправки). Для него понадобятся следующие ингредиенты:

6 штук сырого желтка.

2 столовые ложки подсолнечного масла.

1/3 ложки уксуса.

Сахар и горчица по вкусу.

Чтобы приготовить салат, нужно сварить яйца, мясо и сырые овощи, кроме лука. Нарезать их маленькими кубиками либо кусочками и перемешать. Добавить в салат огурцы, их можно дополнить свежими, или совсем заменить соленые свежими. Также добавить капусту и очень мелко по шинкованный лук. Далее готовим соус, смешав все ингредиенты до однородной консистенции. Заправляем салат и подаем к столу.

Так как в составе есть сырые желтки, салат лучше сразу же все съесть, не оставляя на следующий день.

Некоторые хозяйки экспериментируют и добавляют вместо огурцов оливки, что в принципе не запрещено. Дополнять любимыми ингредиентами можно любой рецепт.