В мережі з’явився унікальний рецепт новорічного салату, який в Україні готували ще 100 років тому

Через кілька днів новорічна ніч і більшість вже роздумують над святковим меню. Хочеться чогось смачненького, не банального і водночас не за всі гроші. І ось дуже вчасно в мережі з’явився рецепт новорічного вінегрету, але не того, який ми готуємо сьогодні, а того, який готували ще у 1899 році. І їх можна назвати двома різними стравами.

Чим особливий цей рецепт?

Той вінегрет, до котрого ми звикли, включає скромний перелік інгредієнтів і це переважно овочі. Водночас у 18 столітті, до складу цього салату входила відварна яловичина, а сам він навіть називався не салатом, а повноцінною холодною стравою.

Ось, що вам знадобиться для приготування цієї страви:

200 грамів м’яса яловичини, або дикої птиці.

1 червоний буряк.

3 картоплини.

2 солоних огірки.

3 столових ложки квашеної капусти.

2 яйця.

1 цибуля.

Також, у рецепт входить ще окремий рецепт соусу (заправки). Для нього знадобляться наступні інгредієнти:

6 штук сирого жовтка.

2 столові ложки соняшникової олії.

1/3 ложки оцту.

Цукор та гірчиця за смаком.

Щоб приготувати салат, потрібно зварити яйця, м’ясо та сирі овочі, окрім цибулі. Нарізати їх невеликими кубиками або шматочками та перемішати. Додати до салату огірки, їх можна доповнити свіжими, або й зовсім замінити солоні свіжими. Також додати капусту та дуже дрібно пошинковану цибулю. Далі готуємо соус змішавши всі інгредієнти до однорідної консистенції. Заправляємо салат і подаємо до столу. Через те, що у складі є сирі жовтки, салат краще одразу ж з’їсти, не залишаючи на наступний день.

Деякі господиньки експериментують і додають замість огірків оливки, що в принципі не заборонено. Доповнювати улюбленими інгредієнтами можна будь-який рецепт.