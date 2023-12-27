Большинство людей чистят зубы неправильно: стоматолог развенчал распространенные мифы

Здоровые зубы и красивая улыбка – мечта каждого человека. Лечить зубы не только дорого, но и очень неприятно, поэтому лучше качественно за ними ухаживать, чтобы максимально долго оттягивать поход к стоматологу. Но как правильно чистить зубы? Сколько раз в день? Нужно ли чистить их сразу после еды? На эти вопросы есть много ответов, и не всегда они однозначны. Стоматолог Лоуренс Смит развенчал популярные мифы о том, как правильно чистить зубы и четко объяснил свою позицию.

Пять популярных утверждений, которые оказались мифами

Стоматолог назвал пять самых популярных мифов, в которые до сих пор верит множество людей.

Миф №1: Зубы нужно чистить до и после завтрака.

До завтрака их действительно нужно чистить, а вот после не желательно. Или по крайней мере подождите 30 минут. Дело в том, что за этот период реанимируется эмаль, особенно если вы ели кислые или острые продукты.

Миф №2: Газированная вода вредна независимо есть ли в ней сахар или нет

На самом деле газировка она без сахара мало вредит вашей эмали. Она действует почти так же, как и обычная вода. А вот все напитки, особенно газированные, с содержанием сахара в составе — это уже потенциальный кариес и другие проблемы.

Миф №3: Зубы после чистки нужно каждый раз полоскать специальной жидкостью

Есть множество разных жидкостей, которыми советуют полоскать зубы после чистки. Или хотя бы после приема пищи. Мол, они убивают микробы и бактерии и даже делают зубы белее. Эти жидкости могут быть полезны, однако через 30 минут после чистки зубной пастой. В противном случае жидкость смывает весь фтор, который должен защищать эмаль.

Миф № 4: Если зубы желтые – это свидетельствует о каком-то заболевании.

Желтая эмаль может быть следствием определенной диеты, наследственностью или особенностями возраста. Однако это не свидетельствует о какой-либо болезни.

Миф №5: При чистке зубов на щетку нужно сильно давить

На самом деле все совсем наоборот. На щетку давить не нужно и вообще старайтесь покупать щетки средней жесткости или мягкие. Иначе они повреждают эмаль и могут поцарапать десну.