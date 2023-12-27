Лютые морозы или аномальное тепло: чего ждать от погоды в январе 2024 года

Январь уже на пороге, до Нового года остались считанные дни. Поэтому самое время узнать, какой погоды ждать украинцам в первый месяц нового года.

Прогноз погоды на январь в Украине

Синоптики отмечают, что среднесуточная месячная температура воздуха предполагается в пределах от 0 до -4 градусов мороза. Однако на Закарпатье, в Крыму. В Одесской и Херсонской областях температура будет в пределах от 0 до +2.

Месячная норма осадков ожидается в пределах 32-43 мм, в Крыму – 77 мм. Это в пределах нормы. Однако на востоке и западе количество осадков местами превысит 80 мм, это несколько больше нормы.

Чего ждать от погоды в январе

Синоптики рассказали, что погода будет достаточно теплой. Однако в некоторых регионах будет достаточно холодно.

Абсолютный минимум составляет 23-27 градусов мороза. Однако в некоторых регионах Киевской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей столбик термометра может опуститься до -39 градусов. В Черкасской и Луганской областях местами будет даже от 40 до 42 мороза.

На побережье Крыма будут колебания температуры от 13 тепла до – 22 мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха в январе до 21 в Крыму, а в Черниговской, Сумской областях и в Карпатах местами будет в 10 градусов тепла.

Что касается осадков, то в Карпатах и Крыму ожидается в 125 мм, среднее месячное количество осадков в пределах нормы – 26-55 мм.

Кстати, синоптики отмечают, что в январе будет сильный ветер, метели и сильные снегопады. А в период оттепели – сильный гололед и туманы.

А вот на Рождество – 25 декабря погода была умеренно холодной, с незначительными снегопадами. До конца 2023 года будет сохраняться теплая погода, местами аномально теплая. Хотя это и нетипично для украинской зимы. Это на руку украинцам, ведь энергосистема может не выдержать нагрузки в сильные холода.