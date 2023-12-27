Будет 6 опасных периодов: календарь магнитных бурь на январь 2024 года

В январе 2024 года Украину ждет сразу несколько опасных периодов. В первый месяц нового года будет несколько серий магнитных бурь, которые могут оказать негативное влияние на самочувствие людей

Солнечная геомагнитная активность может очень по-разному влиять на людей.

Календарь магнитных бурь на январь 2024 года

Ожидается, что в январе 2024 года будет наблюдаться сразу шесть этапов магнитных бурь. Календарь опасных дней выглядит так:

1 и 2 января; 7 января; 9 января; 14 января; 21 января; 27 января.

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

При аномальной солнечной активности люди часто страдают от таких симптомов как:

подавленное настроение и раздражение;

повышение или снижение артериального давления;

нарушение сна;

боль в суставах и мышцах;

апатия и чувство тревоги без явной на то причины.

Что такое магнитные бури: причины возникновения

Магнитные бури — это периоды временных возмущений магнитного поля Земли. Их вызывает солнечная активность,

Есть несколько причин их возникновения:

Солнечные вспышки. Это внезапные выбросы энергии с поверхности Солнца. Они могут генерировать мощные потоки заряженных частиц, которые могут влиять на магнитное поле Земли.

Коронарные дыры. Это области в солнечной короне, где магнитное поле слабое или отсутствует. Из них может вытекать солнечный ветер, который также может влиять на магнитное поле Земли.

Ученые могут прогнозировать магнитные бури, отслеживая солнечную активность. Эти прогнозы могут помочь людям подготовиться к возможным проблемам, которые могут возникнуть во время магнитной бури. Магнитные бури могут влиять на различные аспекты жизни на Земле, включая:

Электросети:. Сильные магнитные бури могут вызвать перебои в работе электросетей.

Спутниковые связи. Магнитные бури могут ухудшать сигналы GPS и других спутниковых систем.

Здоровье человека: Некоторые люди могут испытывать негативное влияние магнитных бурь на свое самочувствие, например, головную боль, тошноту и усталость.