Тарифи на комуналку зростуть незважаючи на війну: названо терміни і цифри

В Україні від початку війни тарифи на комунальні послуги вже зростали, однак виключенням був газ. На нього діє мораторій, який підписав Президент України. Щодо всіх інших тарифів, то найбільше зросла вартість електроенергії, після чого в Уряді пообіцяли більше її не підвищувати, як мінімум до кінця опалювального сезону 2023-2024. Однак критична економічна ситуація в країні диктує свої правила. І ось, обіцянки вже не такі тверді, а підвищення тарифів швидше всього відбудеться незалежно від того, чи завершиться війна і воєнний стан, чи ще триватимуть.

Таке підвищення прогнозують на 2025 рік

У 2024 році тарифи, як мінімум на газ, будуть старими. Однак, не виключено, що після завершення опалювального сезону не почнуть зростати всі інші види тарифів. Щоправда, серйозного підвищення слід очікувати таки через рік.

“Інфляція буде стримувати дію мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання. Який, згідно з припущеннями цього прогнозу, буде скасовано лише у 2025 році”, – наголосили в НБУ.

Як подорожчає газ, після скасування мораторію, поки невідомо. Наразі відомо лише, що ринкова його вартість більш як вдвічі більша ніж та, яку сплачує населення. Єдине, що обіцяє Уряд, це те, що тарифи збільшуватимуть поступово, та у кілька етапів. Крім цього розширюватимуть перелік осіб, які претендують на субсидію.

“Незважаючи на необхідне усунення дисбалансів в енергетичному секторі, очікується, що подальші урядові рішення щодо приведення тарифів на ЖКП до ринкового рівня враховуватимуть високу соціальну значущість тарифів. Тому очікується, що їхнє підвищення буде поетапним і супроводжуватиметься розширенням підтримки населення субсидіями”, – пояснили у регуляторі.

Підсумовуючи, можна сказати, що у 2024 році суттєвих підвищень тарифів не буде. Ймовірно вони зростуть приблизно так, як росли у 2023 році, що мало б бути не сильно відчутно для гаманця.