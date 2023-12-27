Тарифы на коммуналку вырастут несмотря на войну: названы сроки и цифры

В Украине с начала войны тарифы на коммунальные услуги уже росли, однако исключением был газ. На него действует мораторий, подписанный Президентом Украины. Что касается всех других тарифов, то больше выросла стоимость электроэнергии, после чего в Правительстве пообещали больше ее не повышать, как минимум до конца отопительного сезона 2023-2024. Однако критическая экономическая ситуация в стране диктует свои правила. И вот, обещания уже не столь жесткие, а повышение тарифов скорее всего произойдет независимо от того, завершится ли война и военное положение, или еще будет продолжаться.

Такое повышение прогнозируют на 2025 год

В 2024 году тарифы как минимум на газ будут старыми. Однако, не исключено, что по завершении отопительного сезона не начнут расти все остальные виды тарифов. Правда, серьезного повышения следует ждать через год.

“Инфляция будет сдерживать действие моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение. Который, согласно предположениям этого прогноза, будет отменен только в 2025 году“, — отметили в НБУ.

Как подорожает газ, после отмены моратория пока неизвестно. Известно лишь, что рыночная его стоимость более чем вдвое больше, чем та, которую платит население. Единственное, что обещает Правительство, это то, что тарифы будут увеличиваться постепенно и в несколько этапов. Помимо этого будут расширяться перечень лиц, претендующих на субсидию.

“Несмотря на необходимое устранение дисбалансов в энергетическом секторе, ожидается, что дальнейшие правительственные решения о приведении тарифов на ЖКУ к рыночному уровню будут учитывать высокую социальную значимость тарифов. Поэтому ожидается, что их повышение будет поэтапным и будет сопровождаться расширением поддержки населения субсидиями“, — пояснили в регуляторе.

Подводя итог, можно сказать, что в 2024 году существенных повышений тарифов не будет. Вероятно, они вырастут примерно так, как росли в 2023 году, что должно быть не сильно ощутимо для кошелька.