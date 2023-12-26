После проблем с Киевстар украинцам начали приходить странные сообщения в Viber

Мобильный оператор Киевстар предупредил своих абонентов о новой выходке мошенников. По сети активно распространяется информация о денежной компенсации. Киевстар на своей официальной странице в Фейсбук объяснил, как не попасть в ловушку мошенников.

Что известно

Все чаще в сети появляются сообщения о том, что Киевстар выплатит своим абонентам по 100. 500 или даже 1000 гривен. Причина такой щедрости – недавний сбой в работе.

Специалисты компании отмечают, что рассылка подобной информации – это проделки мошенников.

В сообщении отмечают, что:

За последнюю неделю количество мошенников в социальных сетях значительно увеличилось. Злоумышленники пытаются завладеть персональными данными и деньгами украинцев, спекулируя на ситуации с хакерской атакой на оператора мобильной связи.

Мобильный оператор отметил, что все подобные сообщения нужно игнорировать. Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам, а тем более вносить любые личные данные.

Будут ли компенсации

В то же время Киевстар предоставит компенсации своим абонентам. Оператор мобильной связи уже уведомил своих абонентов о компенсации, однако она не будет в денежной форме. Компенсация предусматривает отмену следующей платы по вашему тарифу.

Напомним, что российская группировка хакеров “Солнцепек” осуществили дерзкую хакерскую атаку на Киевстар. Результаты атаки почувствовала вся Украина. Постепенно специалистам Киевстар удалось восстановить возможность совершать звонки и выходить в интернет. Это касается как беспроводной связи, так и домашнего интернета от Киевстар. На сегодня Киевстар работает уже у всех пользователей.

Напомним, что на днях Vodafone сообщил о повышении стоимости дешевых тарифов, что пользуются спросом среди пенсионеров и других украинцев, которые пользуются кнопочными телефонами. Повышение тарифов объясняют необходимостью поддерживать работоспособность оборудования и обеспечить базовые станции резервными источниками питания на случай новых атак на энергосистему.