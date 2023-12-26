Після проблем з Київстар українцям почали приходити дивні повідомлення у Viber

Мобільний оператор Київстар попередив своїх абонентів про нову витівку шахраїв. Мережею активно шириться інформація про грошову компенсацію. Київстар на своїй офіційній сторінці у Фейсбук пояснив, як не потрапити в пастку шахраїв.

Що відомо

Все частіше в мережі з’являються повідомлення про те, що Київстар виплатить своїм абонентам по 100. 500 чи навіть 1000 гривень. Причина такої щедрості — недавній збій в роботі.

Фахівці компанії наголошують, що розсилка подібної інформації — це витівки шахраїв.

У повідомленні наголошують на тому, що:

За останній тиждень кількість шахраїв в соціальних мережах значно збільшилася. Зловмисники намагаються заволодіти персональними даними та грошима українців, спекулюючи на ситуації з хакерською атакою на оператора мобільного зв’язку.

Мобільний оператор наголосив, що всі подібні повідомлення потрібно ігнорувати. В жодному разі не переходьте ха підозрілими посиланнями, а тим більше вносити будь-які особисті дані.

Чи будуть компенсації

Водночас Київстар надасть компенсації своїм абонентам. Оператор мобільного зв’язку вже повідомив своїх абонентів про компенсацію, однак вона не буде в грошовій формі. Компенсація передбачає скасування наступної плати за вашим тарифом.

Нагадаємо, що російське угрупування хакерів “Сонцепек” здійснили зухвалу хакерську атаку на Київстар. Результати атаки відчула вся Україна. Поступово спеціалістам Київстар вдалося відновити можливість здійснювати дзвінки та виходити в інтернет. Це стосується як безпровідного зв’язку, так і домашнього інтернету від Київстар. Станом на сьогодні Київстар працює вже в усіх користувачів.

Нагадаємо, що днями Vodafone повідомив про підвищення вартості дешевих тарифів, які мають попит серед пенсіонерів та інших українців, які користуються кнопковими телефонами. Підвищення тарифів пояснюють необхідністю підтримувати працездатність обладнання та забезпечити базові станції резервними джерелами живлення на випадок нових атак на енергетичну систему.