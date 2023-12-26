Vodafone предлагает годовую скидку в 50% на услуги: все делается через приложение

Один из самых популярных операторов мобильной связи – Vodafone предлагает своим абонентам скидку 50% на целый год на все свои услуги.

Vodafone предлагает абонентам платить за тариф всего 50%. Об этом официально сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

Как получить подарок на целый год

Как сообщают в пресс-службе Vodafone, для того, чтобы получить скидку, нужно выполнить несколько простых шагов:

Зайти в мобильное приложение Vodafone.

Кликнуть по акционному баннеру в приложении.

Забрать один из гарантированных подарков.

При этом нужно обновить приложение до последней версии Приложение обновится автоматически, если у вас установлены соответствующие настройки. Если же нет, то перейдите в Google Play или App Store, найдите раздел с установленными на вашем смартфоне приложениями и нажмите “Обновить” возле приложения Vodafone. Через несколько минут вы сможете зайти в обновленное приложение и выбрать свою скидку.

Vodafone повышает стоимость популярных тарифов

Vodafone в преддверии зимних праздников сообщил своим абонентам о повышении стоимости тарифов на ряд дешевых тарифов. Украинцы выразили свое возмущение в комментариях к посту. Люди жалуются на повышение стоимости тех тарифов, что обычно подключают пенсионеры и другие пользователи, у которых кнопочные телефоны. В то же время в качестве компенсации Vodafone предоставят дополнительные гигабайты интернета. Но пользователи настаивают на том, что качество связи достаточно низкое, поэтому использовать интернет почти невозможно, ведь скорость соединения слишком низкая.

В Vodafone ответили, что повышение тарифов – это необходимость, ведь компания должна инвестировать в оборудование, чтобы обеспечить абонентам связь даже в такие сложные времена. Одна из неотложных расходов – необходимость обеспечить базовые станции резервными источниками питания на случай возобновления атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру, как это было в прошлом году.