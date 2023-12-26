Vodafone пропонує річну знижку в 50% на послуги: все робиться через додаток

Один із найпопулярніших операторів мобільного зв’язку — Vodafone пропонує своїм абонентам знижку 50% на цілий рік на всі свої послуги.

Vodafone пропонує абонентам платити за тариф лише 50%. Про це офіційно повідомили в пресслужбі мобільного оператора.

Як отримати подарунок на цілий рік

Як повідомляють в пресслужбі Vodafone, для того, щоб отримати знижку потрібно виконати кілька простих кроків:

Зайти в мобільний додаток Vodafone.

Клікнути по акційному банеру в додатку.

Забрати один із гарантованих подарунків.

При цьому потрібно оновити додаток до останньої версії Додаток оновиться автоматично, якщо у вас встановлені відповідні налаштування. Якщо ж ні, то перейдіть у Google Play або App Store, знайдіть розділ з встановленими на вашому смартфоні додатками та натисніть “”Оновити” біля додатку Vodafone.Через кілька хвилин ви зможете зайти в оновлений додаток та обрати свою знижку.

Vodafone підвищує вартість популярних тарифів

Vodafone напередодні зимових свят повідомив своїх абонентів про підвищення вартості тарифів на ряд дешевих тарифів. Українці висловили своє обурення у коментарях до поста. Люди скаржаться на підвищення вартості тих тарифів, що зазвичай підключають пенсіонери та інші користувачі, у яких кнопкові телефони. Водночас у якості компенсації Vodafone нададуть додаткові гігабайти інтернету. Але користувачі наполягають на тому, що якість зв’язку досить низька, тож використати інтернет майже неможливо, адже швидкість з’єднання надто низька.

У Vodafone відповіли, що підвищення тарифів — це необхідність, адже компанія повинна інвестувати в обладнання, щоб забезпечити абонентам зв’язок навіть в такі складні часи. Одна з нагальних витрат — необхідність забезпечити базові станції резервними джерелами живлення на випадок відновлення атак російських окупантів на енергетичну інфраструктуру, як це було минулого року. Тоді шкода була значною.