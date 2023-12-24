Приближаются сложные времена: Павел Глоба назвал 3 знака зодиака, которым январь 2024 года принесет неурядицы

Период после зимних праздников часто сложный. Рождественская магия остается позади и приходится возвращаться в будни. Именно поэтому следует заранее позаботиться об особой поддержке для себя на эти дни.

Известный астролог Павел Глоба убежден, что представителям трех знаков зодиака январь принесет сложные времена. Читайте дальше, чтобы узнать, кому будет сложно в первый месяц нового года.

Телец

Вы захотите расширить круг общения, чтобы расширить кругозор. Но для этого придется поработать над своими коммуникативными способностями. Чем больше вы будете сосредотачиваться на планах и игнорировать внешние сигналы, тем хуже будете вписываться в новый круг общения.

Не стоит спешить с карьерным ростом. Сначала подведите итоги и подумайте, какие выводы вы можете сделать. Одиноким Тельцам лучше не настраивать себя на романтику, ведь разочарование может выбить вас из привычного ритма жизни.

Рак

Сейчас вы пытаетесь достичь идеала, но это только утомляет вас и заставляет разочаровываться. Начните январь с легких задач и постепенно двигайтесь вперед. Только так можно контролировать ситуацию.

Январь – отличное время для развития романтической жизни. Но не спешите связывать себя браком. Сначала убедитесь, что вы разделяете взгляды вашего партнера.

На работе будьте готовы к различным ситуациям. На все свое время, рано или поздно вы продвинетесь вперед.

Скорпион

Большинство знаков зодиака начнут год на позитиве. Скорпиона же будут ждать испытания. Поэтому представителям этого знака стоит набраться терпения.

Темная полоса может продлиться до мая, поэтому не спешите достигать вершин, а планируйте свои действия.

Пока поработайте над тем, чтобы оставить в прошлом весь негатив и наладить отношения с близкими людьми. Просто идите к цели, но не пытайтесь прыгнуть выше головы. И помните, на все свое время.