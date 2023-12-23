ПриватБанк заблокировал пенсионный счет мужчины, которому сын перевел деньги: что пошло не так?

В Украине идет финансовый мониторинг. За ним, конечно, стоят определенные работники, но в целом это комплекс системных действий, которые могут идентифицировать ту или иную операцию, как подозрительную. То есть иногда люди думают, что если им средства присылают близкие родственники, имеющие при этом официальный доход, то под финмониторинг это не попадает. Но один из случаев, случившийся буквально на днях опровергает это мнение. ПриватБанк заблокировал счет, еще и пенсионный, после того, как на него поступил перевод в размере 55 тысяч гривен. Такую сумму отцу перевел его родной сын, однако отец пока этими деньгами воспользоваться не может.

Разблокировать счет теперь очень проблематично

Вообще об этой ситуации стало известно после того, как о ней на сайте Минфина написал собственно сын, делавший денежный перевод. Он сказал, что после блокировки в банк позвонила его мама, потому что папа плохо слышит. Однако консультанты отказались продолжать беседу с ней.

“В хамском порядке ответили, что они будут общаться только с держателем карты (отцом), а вы (мать) отойдите в сторону и не мешайте. Мать говорит, что отец не слышит, в ответ ответили, чтобы отец принес справку о том, что он дееспособен, и тогда вы сможете подсказывать“, – написал посетитель форума.

Это лишь небольшая частица из того комментария, и, собственно, со всей беседы, которая произошла между банком и пострадавшими.

В пресс-службе банка ответили на этот комментарий лишь, что им жаль, что так случилось. И что им все же нужны контактные данные отца, чтобы выяснить ситуацию.

Банки чаще блокируют счета

Вообще под блокировку сейчас может попасть любой, потому что банки вынуждены более активно проводить мониторинг. За то, что они что-то недосмотрели, не среагировали на подозрительную операцию у учреждения будет штраф. Так что блокируют за подозрительно большие суммы переводов, операции с криптой, нетипично крупные покупки в интернете в ночное время и многое другое.