Эксперты назвали пять популярных гаджетов, которые лучше никому не дарить

Сейчас как раз период рождественских и новогодних праздников, а значит множества подарков. Большинство людей активно выбирают презенты для родных и друзей. И одно дело, если вам сказали, что хотят видеть в виде подарка. А другое дело, когда никаких запросов не было и нужно полагаться исключительно на свой вкус и интуицию. Есть много вариантов новогодних подарков, и среди них есть те, от которых лучше отказаться. Все потому, что их подбор иногда требует индивидуального подхода, а также они имеют разную актуальность для тех или иных лиц.

Накладные наушники

Казалось бы, ну крутой подарок! Но разве в том случае, если вы точно знаете какую именно модель и от какого бренда человек хочет эти наушники. В противном случае вы можете не угадать с размером, качеством звучания, дополнительными функциями и т.п.

Цифровые фоторамки

Сегодня это очень популярный подарок. И он действительно может быть удачным. Единственное, на что советуем обратить внимание — это цена такой рамки. Качественные изделия стоят в пределах 2000 гривен и больше. Если же сєкономить, то вы получите китайский хлам, который будет глючить и, конечно же, не принесет получателю положительных эмоций.

“Умные” чайники

Некоторые считают, что лучшим подарком будет умная техника. Сейчас время цифровых технологий и инноваций. Однако стоит осторожничать с такими подарками, ведь очень часто хозяйки выбирают технику не только по инновационности, но и банально по цвету. Чтобы оттенок подходил к кухне. Есть очень маленький процент того, что вы так хорошо угадаете чей-то вкус.

Кабели и различные подобные устройства

К примеру, оригинальный кабель для зарядки техники Apple. Это не слишком уместный подарок, и не совсем интересный.

Несезонные вещи

Например, электросамокаты, моноколеса или даже что-то из одежды, но предназначенной на весну/лето. Дарить нечто подобное, в то время когда оно еще и стоит недешево, стоит только, если получатель указал это в своем виш-листе.