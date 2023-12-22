Зв’язок стане розкішшю? Популярний мобільний оператор підвищить вартість тарифів для пенсіонерів 

Мобільний оператор Vodafone збільшить вартість недорогих тарифних планів, які найчастіше використовують пенсіонери.

Користувачі Vodafone вже висловили своє обурення через зростання цін на популярні тарифи напередодні свят.

Що відомо

За кілька днів до Різдва мобільний оператор Vodafone оголосив про підвищення цін на зв’язок для деяких своїх клієнтів. Про це стало відомо після того, як користувачі соцмереж висловили своє невдоволення на сторінці компанії.

Українка висловила своє невдоволення з приводу рішення Vodafone підвищити вартість всіх недорогих тарифів, які найчастіше підключають люди похилого віку.

На її думку, компанія додала додаткові гігабайти до пакета послуг, але їх зазвичай складно використовувати через погану якість зв’язку.

Жінка ділиться своїми хвилюваннями за її словами, поки перед Різдвом в багатьох місцях діють знижки, оператор обрав інших шлях та вирішив підвищити ціни на тарифи, якими зазвичай користуються люди похилого віку з кнопковими телефонами. До того ж вони нав’язують зайві гігабайти, які не можливо використати через погану якість зв’язку.

Що кажуть у Vodafone

Представники оперативно відреагували на скаргу користувачки. В компанії заявляють, що підвищення цін є необхідною мірою для підтримки обладнання в робочому стані та надання послуг зв’язку всім клієнтам.

В компанії зазначили, що їм досить складно змінювати умови тарифів в цей час. Вони усвідомлюють, що такий крок викличе невдоволення серед абонентів. Але це потрібно зробити, щоб зберегти стабільність зв’язку.

Частково це може бути пов’язано з недавньою кібератакою на Київстар.. Річ у тім, що українці масово купують СІМ-картки Vodafone та Lifecell, боячись залишитися без зв’язку з рідними, у разі нової атаки. До того ж оператори повинні інвестувати в розвиток обладнання, щоб забезпечити зв’язок у разі нових блекаутів чи інших проблем, викликаних війною.