Отпуск по-новому: президент подписал закон, который урежет права украинцев

Закон начнет действовать со следующего дня после публикации.

21 декабря 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления и использования отпусков, а также других вопросов” № 3494-IX (законопроект от 27.12.2022 № 8313, далее – Закон № 3494). Закон № 3494 вступит в силу со дня, следующего за тем, когда его обнародуют.

Что изменится

Согласно закону, согласованному президентом Украины, украинцев ждут следующие изменения:

Закон увеличивает срок отпуска без оплаты для работников в связи с семейными обстоятельствами с 15 до 30 дней в год.

Ежегодный отпуск можно поделить на части, однако основная часть должна быть не менее 14 дней. Распределение должно быть согласовано с профсоюзами.

Отпуск при рождении ребенка имеет определенный срок – не позднее трех месяцев. Для родителей, не состоящих в браке, он предоставляется после решения суда; в случае усыновления – независимо от возраста ребенка.

При получении компенсации за дополнительный отпуск работники не могут пользоваться правом на него в другом месте работы.

В период военного положения может быть отказано в предоставлении отпусков, за исключением отпусков по беременности и родам.

Законопроект предусматривает 60-дневный отдых для военнослужащих, отпущенных в связи с демобилизацией, с выплатой двухмесячного денежного обеспечения за счет госбюджета.

Закон исключает педагогический и научно-педагогический персонал с сохранением предыдущего среднего заработка во время военной службы или мобилизации.

Напомним, что уже в январе Верховная Рада Украины будет голосовать в первом чтении о новом законе, который будет регламентировать мобилизацию в Украине. По предварительным данным будет снижен призывной возраст с 27 лет до 25. Кроме того, будут мобилизовать лиц с инвалидностью 3 группы и отменят статус “Ограниченно годного” и введут еще ряд нововведений.