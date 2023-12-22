Відпустки по-новому: президент підписав закон, який уріже права українців

Закон почне діяти з наступного дня після його публікації.

21 грудня 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань» № 3494-IX (законопроєкт від 27.12.2022 № 8313, далі — Закон № 3494). Закон № 3494 набере чинності з дня, наступного за тим, коли його оприлюднять.

Що зміниться

Відповідно до закону, погодженого президентом України, українців чекають наступні зміни:

Закон збільшує термін відпустки без оплати для працівників у зв’язку з родинними обставинами з 15 до 30 днів на рік.

Щорічну відпустку можна поділити на частини, проте основна частина повинна бути не менш як 14 днів. Розподіл повинен бути узгоджений з профспілками.

Відпустка при народженні дитини має визначений термін – не пізніше трьох місяців. Для батьків, які не у шлюбі, вона надається після рішення суду; у разі усиновлення – незалежно від віку дитини.

При отриманні компенсації за додаткову відпустку працівники не можуть користуватися правом на неї в іншому місці роботи.

У період воєнного стану може бути відмовлено в наданні відпусток, за виключенням відпусток у зв’язку з вагітністю і пологами.

Законопроєкт передбачає 60-денний відпочинок для військовослужбовців, відпущених у зв’язку з демобілізацією, із виплатою двомісячного грошового забезпечення за рахунок держбюджету.

Закон виключає педагогічний та науково-педагогічний персонал зі збереженням попереднього середнього заробітку під час військової служби чи мобілізації.

Нагадаємо, що вже в січні Верховна Рада України буде голосувати в першому читанні про новий закон, який регламентуватиме мобілізацію в Україні. За попередніми даними буде знижено призовний вік з 27 років до 25. Крім того, мобілізовуватимуть осіб з інвалідністю 3 групи та скасують статус “Обмежено придатного” та багато інших нововведень.