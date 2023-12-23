В магазинах різко змінилася ціна на популярний овоч: чим це зумовлено?

23Що з овочів найчастіше купують українці? Мабуть, цибулю. Ціна не неї протягом цього року була уже нестабільною. То вона била всі рекорди коштуючи неначе золото. То різко дешевшала створюючи нездоровий ажіотаж та попит серед населення. Ось і зараз магазини та супермаркети раптово змінили цінники на котрих цибуля коштує приблизно на 15% дешевше. А якщо порівнювати з цінами, які були влітку, то й зовсім майже на 50% дешевше. Якщо називати конкретні цифри, то сьогодні кілограм цибулі можна купити приблизно за 16 гривень.

Що зумовило зниження ціни?

Керівник відділу маркетингу гуртового ринку сільськогосподарської продукції “Шувар” Тетяна Попович заявила, що на ціну неабияк впливає якість продукту, його кількість та обсяг продажів.

“Це означало зниження приблизно на 16% у середньому порівняно з попередніми місяцями. Якщо порівнювати з минулим роком – цибуля сьогодні вдвічі дешевша“, – повідомила Попович.

Експертка заявила, що влітку цибуля коштувала понад 40 гривень за кіло, тому що була високої якості. Зараз же не сезон, і звісно ж хорошою якістю овочів можуть похвалитися далеко не всі. Зі слів Попович до погіршення якості призвело недотримання всіх стандартів та норм при вирощуванні цибулі. Відповідно, той продукт який вдалося виростити не підлягає тривалому зберіганню і швидше втрачає якість.

Як результат, фермери намагаються позбутися залишків за значно нижчою ціною.

“Експерти прогнозують, що ціни можуть падати. Оскільки активно реалізовуватимуть продукцію нижчої якості”, – зазначила Попович.

Крім цього, на ціну впливають й політичні фактори. Україна є масштабним імпортером цибулі, однак через страйки на кордонах вивозити овочі в країни ЄС є проблематично.

Все це в сукупності й утворило новий цінник. До слова в різних торгових мережах ціна на цибулю теж різна. Подекуди вона досягла навіть 13,19 грн за кілограм (така ціна в супермаркетах Новус).