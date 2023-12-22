Связь станет роскошью? Популярный мобильный оператор повысит стоимость тарифов для пенсионеров 

Мобильный оператор Vodafone увеличит стоимость недорогих тарифных планов, которые чаще всего используют пенсионеры.

Пользователи Vodafone уже выразили свое возмущение из-за роста цен на популярные тарифы в преддверии праздников.

Что известно

За несколько дней до Рождества мобильный оператор Vodafone объявил о повышении цен на связь для некоторых своих клиентов. Об этом стало известно после того, как пользователи соцсетей выразили свое недовольство на странице компании.

Украинка выразила свое недовольство по поводу решения Vodafone повысить стоимость всех недорогих тарифов, которые чаще всего подключают пожилые люди.

По ее мнению, компания добавила дополнительные гигабайты к пакету услуг, но их обычно сложно использовать из-за плохого качества связи.

Женщина делится своими волнениями по ее словам, пока перед Рождеством во многих местах действуют скидки, оператор выбрал других путь и решил повысить цены на тарифы, которыми обычно пользуются пожилые люди с кнопочными телефонами. К тому же они навязывают лишние гигабайты, которые невозможно использовать из-за плохого качества связи.

Что говорят в Vodafone

Представители оперативно отреагировали на жалобу пользовательницы. В компании заявляют, что повышение цен является необходимой мерой для поддержания оборудования в рабочем состоянии и предоставления услуг связи всем клиентам.

В компании отметили, что им достаточно сложно менять условия тарифов в это время. Они осознают, что такой шаг вызовет недовольство среди абонентов. Но это нужно сделать, чтобы сохранить стабильность связи.

Отчасти это может быть связано с недавней кибератакой на Киевстар. Дело в том, что украинцы массово покупают СИМ-карты Vodafone и Lifecell, боясь остаться без связи с родными, в случае новой атаки. К тому же операторы должны инвестировать в развитие оборудования, чтобы обеспечить связь в случае новых блэкаутов или других проблем, вызванных войной.