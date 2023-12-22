Стало известно, будут ли иметь украинцы выходные в период рождественских и новогодних праздников

Обычно Рождество и Новый год – повод для дополнительных выходных. Однако в Украине уже второй год идет война, введено военное положение, а значит и все выходные отменены. В этом году еще большей неразберихи со всеми выходными добавил переход на новый церковный календарь. То есть, если раньше украинцы праздновали Рождество 7 января, то в этом году будут праздновать 25 декабря (вместе с большинством стран мира). Выпадает этот день на понедельник и оказывается, что он будет рабочим для львиной доли работников. Все государственные служащие будут работать, а вот выходной можно получить, только работая в частной компании, и если так решит руководство.

А что с Новым годом?

1 января 2024 приходится на понедельник, поэтому ситуация идентична, как с Рождеством. Государственные учреждения в большинстве своем будут работать. А вот частные компании могут самостоятельно решать работать им или отдыхать.

Что касается 7 января, то есть Рождества по старому календарю, то в этот день выходного априори не будет ни у кого, потому что он отменен законопроектом Верховной Рады. Правда, это будет воскресенье, поэтому компании, которые не работают в воскресенье, смогут отдыхать.

Как украинцы готовятся к празднованию Рождества по новому календарю?

Разнообразные опросы демонстрируют, что украинцы рады такому повороту событий и будут праздновать Рождество 25 декабря. Более того, многие так поступали еще в прошлом году, даже несмотря на то, что церковь еще не переходила на новый календарь. Большинство говорят, что адаптация к новым датам прошла довольно легко, и перенастроиться было не так сложно, как некоторые думали.

В то же время, большинство говорят, что пышных празднований делать не будут. За столом будут собирать только самых родных, ведь войну никто не отменял. Что касается бюджета, который украинцы готовы потратить на праздники, большинство опрошенных называют суммы от 1000 до 5000 гривен.