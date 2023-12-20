Стоимость коммуналки вырастет в 2024 году: неутешительная информация для украинцев

Украинцы уже со страхом ожидают 2024 год, ведь отовсюду звучит информация, что год будет тяжелым. Война продолжается, экономика слабеет, а инфляция стремительно растет. И если недавно все эти разговоры были лишь предположением, то вот уже появляются первые экспертные прогнозы, то есть те, которые с высокой вероятностью будут сбываться. Для примера журнал Forbes собрал около 30 различных аналитических данных, проанализировал их и сделал свой вывод опираясь на мнения экспертов из разных отраслей.

Уровень жизни украинцев существенно снизится

В 2024 году ожидается много проблем, которые существуют уже сегодня, однако в следующем году только обострятся. Это, например, дисбаланс на рынке труда, где вакансий будет больше, чем работников. Соответственно экономика не сможет работать по полной. В бюджет не будет уплачиваться то количество налогов, которое должно, что негативно будет отражаться на всем.

Кроме этого, прогнозируется рост доллара. Опасения по этому поводу возникли, как только НБУ отказался от фиксированного курса, однако пока ситуация сохранялась под контролем. С нового года доллар точно будет выше. Крайний предел, к которому он может подняться, пока не озвучивают.

Существенно ускорятся и темпы инфляции, что негативно отразится на ценах на товары и услуги.

Ожидается, что уже в январе большинство продовольствия подорожает на 5%, и это подорожание будет постоянным.

Что касается коммунальных услуг, то до конца отопительного сезона ничего не должно дорожать. Однако после точно возрастут тарифы на электроэнергию. Тарифы на газ должны оставаться неизменными, ведь действует мораторий. Однако, в Правительстве уже допускают, что вероятно цены на отопление таки придется повышать, ведь сейчас они более чем вдвое ниже рыночных.

Есть и положительные новости, а именно повышение пенсий и минимальной зарплаты, однако плохая новость в том, что инфляция быстренько “съест” это повышение, поэтому украинцы его вряд ли почувствуют.