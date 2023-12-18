Услуги Ощадбанка для пенсионеров теперь платные?: в банке объяснили, за что списывают средства

Ощадбанк объяснил клиентам, за что там списывают средства ежемесячно, даже с карточек пенсионеров.

Пенсионеры, которые получают пенсии на карты Ощадбанка, и другие клиенты одного из крупнейших банков Украины массово жалуются, что у них списывает по 100 гривен без видимых на то причин. Украинцы жалуются, что это настоящий грабеж, особенно, если говорить о пенсионерах. Однако в финансовом учреждении сообщили, куда исчезают средства.

В чем обвиняют Ощадбанк

На официальной странице Ощадбанка в facebook появилась жалоба одного из украинцев. Он утверждает, что банк ежемесячно списывает по сто гривен с пенсионеров и называет это “мошеннической схемой”.

Украинец заявляет, что Ощадбанк – это мошенники. Ввести схему кражи у пенсионеров сотни ежемесячно. Это действительно – репутация государственного банка.

Что на это говорят в банке

Представители Ощадбанка оперативно отреагировали на такое заявление и объяснили, за что взимают деньги с карточек пенсионеров. По словам представителей банка, 100 гривен – это комиссия за обслуживание, которые снимают со всех счетов, с где не было проведено никаких транзакций в течение года. При этом пенсионеры довольно часто накапливают деньги на карточках, поэтому именно они обычно платят комиссию.

В банке не воруют деньги клиентов. Комиссия в размере сто гривен в месяц – это плата за обслуживание неактивного счета. Эти средства списывают, если в течение года на счет не было никаких зачислений или других операций.

Чтобы избежать автоматического списания денег с карты, нужно периодически совершать любые операции по карте. Тогда вопрос списывания комиссии будет неактуальным.

Еще один важный момент, обслуживание неактивного счета оплачивается только при наличии средств на карте Комиссия не списывается в долг, поэтому в случае пополнения карты ваши средства не будут списаны.