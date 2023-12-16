Збій Київстар заставив банки змінити правила роботи платіжних терміналів

Днями всі українці, які є клієнтами мобільного оператора Київстар залишилися без зв’язку. Компанія заявила про потужну хакерську атаку наслідки котрої доводилося усувати кілька діб. Сьогодні вже все працює, однак за ці дні незручності торкнулися не лише людей, які не могли зв’язатися з рідними, а й бізнесу, а також всіх, хто хотів розрахуватися за товари чи послуги банківською карткою.

Річ в тім, що більшість терміналів працюють з однією сім-карткою, і часто це картки Київстару. Як наслідок вони не працювали. Деякі банки зробили з цього висновки і зараз повністю оновлюють своє обладнання та по-новому планують зберігати і захищати бази даних клієнтів.

Про зміни заявили Ощадбанк та Універсал Банк

Серед змін, які точно будуть — це термінали на дві сім-картки та з можливістю підключення до вай фаю. Також буде збільшено кількість локацій для зберігання баз даних. Наприклад, якщо зараз це столиця та ще якась віддалена від фронту область, то більшість банків, почнуть зберігати дані ще й закордоном. Ось, що про це говорять представники двох вищезгаданих установ.

“Ми зараз переглядаємо всі свої процеси… Щодо заощадження даних, ми зберігаємо їх і в Києві, зберігаємо на західній Україні, а ще у хмарі, на аутсорсі, ще зберігатимемо за кордоном, і це ще не кінець“, – сказала голова правління Універсал Банку Ірина Старомінська.

В Ощадбанку теж дотримуються подібної позиції.

“Ми раніше закуповували термінали з однією сімкою, просто тому, що не було навіть думки, що щось там може бути не так. Зараз, звичайно, дуже швидким рішенням є POS-термінали з двома сімками, ще й з опцією WI-FI або з підключенням до локальної мережі торговця», – своєю чергою розповів заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.

Чи приєднаються й інші банки до подібних заходів безпеки поки невідомо.