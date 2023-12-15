Додаткова грошова допомога ВПО: у Мінреінтеграції розповіли як українцям оформити виплати

Через війну російських окупантів, чимало українців змушені були покинути свої домівки, тож тепер вони отримали статус ВПО. Держава надає переселенцям щомісячні грошові виплати. Але в деяких містах ВПО можуть розраховувати на додаткову грошову допомогу. В Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, як переселенцям в Чернівцях отримати додаткові виплати від гуманітарної організації Action Against Hunger.

Хто може отримати виплати від гуманітарної організації

Громадяни, які протягом листопада виїхали з районів активних бойових дій до Чернівецької територіальної громадини, можуть отримати грошову допомогу від недержавної гуманітарної організації Action Against Hunger.

Щоб отримати гроші, потрібно заповнити онлайн-форму за посиланням https://enketo.actioncontrelafaim.org/x/WZf7ihCk. Крім заяви потрібно буде надати наступні документи:

паспорт;

індивідуальний податковий номер;

довідку, що підтверджує статус особи — ВПО;

свідоцтва про народження дітей.

У Мінреінтеграції додали, що заповнення онлайн-форми — це не фінал. Додатково потрібно буде пройти співбесіду. Представники організації самостійно зв’яжуться з кандидатами на виплати.

Нагадаємо, що всі внутрішні переселенці були умовно поділені на дві великі групи перші — зможуть поновити отримання допомоги ще на пів року, тобто з першого лютого 2024 року до 31 липня 2-024 року. Така класифікація запроваджена постановою Кабміну №709 від 11.07.2023 року.

Нагадаємо, що українцям масово скасовують субсидії. Відмову отримують ті, хто подавав заяву на отримання субсидії через акти. Зазвичай їх роблять для того, щоб підтвердити, що частина осіб не проживають за адресою отримання субсидій. Скасовують субсидії, якщо особи виїжджали за кордон, але фактично така позиція не є правильною. Для прикладу, в будинку прописана жінка з дитиною, яка поїхала за кордон після вторгнення окупантів та батьки-пенсіонери, які залишилися вдома. Тобто пенсіонерам відмовляти в отриманні субсидії навіть після підтвердження того факту, що їхня донька біженка і раніше не проживала за цією адресою, але була зареєстрована.