У Києві продають квартиру за 3,5 мільйона доларів: житло в пішій доступності до Верховної Ради

Не лише у західних областях переважають високі ціни на житло. Попри те, що столицю регулярно обстрілюють, тут ціни не квапляться знижуватись. Наприклад, сьогодні в Києві можна купити елітне житло за 131 мільйон гривень, в перерахунку на нинішній валютний курс — це приблизно 3,5 мільйони доларів. За таку кругленьку суму новий власник зможе жити в елітному районі неподалік від Верховної Ради, милуватися з вікна на Києво-Печерську Лавру, Дніпро та Паркову Алею.

Площа квартири — 500 квадратів

Не одним лише краєвидом славиться це помешкання. Є тут на що подивитися й всередині, адже квартира доволі простора (500 квадратів) та має 4 просторі кімнати. Площа кухні приміром 20 квадратів. Серед інших деталей, які відомо про це житло:

Квартира розташована на 12 поверсі 20 поверхового будинку. Сам будинок збудований по спеціальному проєкту у 2006-2010 рр. Це елітний будинок класу De-Luxe розташований у Ма р’їнському парку. Будинок має аж чотири тераси, систему “Затишний дім”. Також на території є СПА-центр, басейн, централізована система кондиціонування, охорона, ресторан, та зал для ділових зустрічей.

Продажем цього помешкання займається агенція Благовіст.

Що взагалі з ринком нерухомості у столиці?

Якщо ж оцінювати загалом ринок нерухомості у Києві, то ціна на продаж/купівлю житла не сильно змінилися. А от оренда подешевшала, і одразу в середньому на 2000 гривень. Сьогодні середньостатистичне житло можна зняти за 15 000 гривень плюс комунальні послуги.

В інших областях ситуація циклічна. Ближче до лінії фронту квартири значно дешевші. Наприклад, у Харкові взагалі можна орендувати помешкання за 3000 гривень у місяць прямо у центрі. І чим далі від лінії фронту, тим дорожче.